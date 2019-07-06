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Sakarya'da deniz mayını bulundu

47 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.
Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderdi.
Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi.
Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:09 Kaynak: AA
Kuzey Deniz, Kocaali, Sakarya, Güncel
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