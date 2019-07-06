Sakarya'da deniz mayını bulundu
47 dakika önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:09 Kaynak: AA
'nın Kocaali
ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.
Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü
birimlerine gönderdi.
Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi.
Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.
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