Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika

4 yaşındaki çocuğun kucakta taşınması.
Denizden çıkartılan küçük çocuğun ambulansa konulması.
Ekiplerden görüntüler. Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize düşen 4 yaşındaki çocuk, cankurtaran ekiplerinin dikkatiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkisinde ailesiyle denize gelen 4 yaşındaki E.A, sahilde oynarken dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, müdahale ederek çocuğu denizden çıkardı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, su yuttuğu tespit edilen çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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