Sakarya'da denizde hortum oluştu - Son Dakika

Sakarya'da denizde hortum oluştu
Sakarya'da denizde hortum oluştuSAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Sakarya'da denizde hortum oluştu
SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum kıyıya ulaşmadan yok oldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum, Karasu ve Kaynarca ilçesi açıklarında görüldü. Vatandaşlar denizde oluşan hortumu görünce tedirgin oldu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan denizde etkisini kısa sürede yitirdi. Karasu sahilinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarının kamerasıyla hortumu görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:48 Kaynak: DHA
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