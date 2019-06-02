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Sakarya'da deprem

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Depremi yaşayarak kendini dışarıya atan vatandaş, "1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi. Hendek'te meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi. Yerin yaklaşık 9 buçuk kilometre altında meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 4,7 ve yerin 9 buçuk kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem Hendek'in yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi. Deprem anında korkarak dışarı çıktığını belirten Birol Özkurt, "Ben Adapazarlıyım, emekliyim. Biraz önce bir sallantı oldu. Çoğu kişi sallantıyı hissetti. Evdekiler beni aradı ve deprem olduğunu söyledi onlar da hissetmişler, baya bir sallandık. 1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi.
(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
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