Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2) - Son Dakika

Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2)

DEPREMİN OLDUĞU SAATTE DUALAR EDİLDİ

17 Ağustos 1999 depreminin 21'inci yıldönümü nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı saat olan 03.02'de Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Bu sırada duygulanan bazı kişiler ağladı. Programa katılımın beklenenin altında kalmasına sitem eden İl Müftüsü Başiş, 'Önümüzdeki sene güzel bir duyuru yaparak bu alanı inşallah doldururuz' dedi. Duaların ardından program sona erdi.