Sakarya'da "Depreme Hazırlık ve Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından "Depreme Hazırlık ve Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, programın temelinde, kentin deprem zararlarını azaltmak ve kentin fiziki alanlarını dirençli hale getirmek adına ortak akıl yürütme olacağı bildirildi.

Açıklamada, çalıştaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılacağı belirtildi.

Çalıştay serisinin ilk toplantısının 10 Aralık'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Dayanıklı kentin en önemli bileşenlerinden biri de kenti afetlere karşı hazırlamak ve olası deprem zararlarına karşı riski yönetmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Şehrimizin deprem zararlarını azaltmak ve kentin fiziki alanlarını dönüştürmek, dirençli hale getirmek adına tüm paydaşlarla ortak akla ihtiyaç vardır. Bu kapsamda düzenlenecek çalıştay serisinin ilki video konferans yöntemiyle 10 Aralık'ta odalar, STK'lar, üniversiteler ve kamu yetkililerinin katılımıyla yapılacaktır." ifadelerini kullandı.