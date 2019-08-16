Son Dakika Haberleri: Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
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Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göynük Deresi kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından, olay yerinde 20-25 yaşlarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.
Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Taraklı, Sakarya, Göynük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:47 Kaynak: AA
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