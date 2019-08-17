Son Dakika Haberleri: Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
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Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması

22 dakika önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması, System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Göynük Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.
Taraklı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:37 Kaynak: AA
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