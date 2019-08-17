Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:37 Kaynak: AA
'nın Taraklı
ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Göynük
Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.
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