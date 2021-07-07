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Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4) - Son Dakika

Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4)

07.07.2021 17:15
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4), System.String[]

VALİ KALDIRIM'DAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEMESakarya'da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yoğun yağış olduğunu belirterek, "78 yaşında Sami Özkul adlı vatandaşımızın kayıp ihbarı geldi.

VALİ KALDIRIM'DAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

Sakarya'da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yoğun yağış olduğunu belirterek, "78 yaşında Sami Özkul adlı vatandaşımızın kayıp ihbarı geldi. Muhtemelen sele kapıldığını değerlendiriyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında yaralı ve can kaybımız çok şükür yok. Meteoroloji uyarı yaptığı için bütün ekiplerimizi bölgelere konuşlandırmıştık. Onlar da yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Öncelik mahsur kalan vatandaş varsa onların tahliye edilmesi" dedi.

'YAĞIŞLAR 24.00'E KADAR DEVAM EDECEK'Vali Kaldırım, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, "Cumartesi gününden itibaren 100'ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 186 evin az hasarlı olduğu, eşyaların ve buna benzer zararların oluştuğu noktasında tespitler yapıldı. Tespitler devam edecek. İnşallah ara ara belediye, bizler ve devletin eliyle giderilecek. Bizler sahadayız. Belediyelerimiz, kamu kaynakları ve Ankara'dan destek alıyoruz. İnşallah daha beteriyle karşılaşmayız ve tesellimiz can kaybı olmaması. Yağışlar devam ediyor ve bu gece 24.00'e kadar yağışların devam edeceği meteorolojiden bildirildi" diye konuştu.'KAPALI YOLUMUZ YOK'Köprünün tahrip olduğunu da dile getiren Kaldırım, "Kapalı yolumuz yok, ulaşım sorunumuz yok. 5 mahallemizi ilçeye bağlayan köprü tahrip oldu ama alternatif yolumuz var. Mahallelerimizi gezdik ve gezmeye de devam edeceğiz. Tüm yolların açık olduğu teyidini aldık" dedi.Vali Kaldırım, kayıp Sami Özkul'u arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kayıp şahısla ilgili herhangi bir ize rastlanmadı. Evden çıkıp dere kenarında beton direği onarmak için çıkmış ve sonra da ihbar geldi kayıp olduğu şeklinde. Ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar bulunmuş değil" diye konuştu.

Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4)

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Akyazı, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4) - Son Dakika


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