Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (4) - Son Dakika

VALİ KALDIRIM'DAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

Sakarya'da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yoğun yağış olduğunu belirterek, "78 yaşında Sami Özkul adlı vatandaşımızın kayıp ihbarı geldi. Muhtemelen sele kapıldığını değerlendiriyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında yaralı ve can kaybımız çok şükür yok. Meteoroloji uyarı yaptığı için bütün ekiplerimizi bölgelere konuşlandırmıştık. Onlar da yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Öncelik mahsur kalan vatandaş varsa onların tahliye edilmesi" dedi.