Sakarya'da dere yatağındaki bataklığa saplanan cipte mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Dere yatağına saplanan cip ise traktör yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Ekiplerin gelmesiyle cipten çıkarılan 4 kişi, başka bir araçla kaldıkları otele gönderildi.

Sabancı ve arkadaşlarının yardım istemesi üzerine bölgeye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İş adamı Ali Sabancı 'nın oğlu Emrecan Sabancı, 3 arkadaşıyla gezmek için gittikleri Sapanca'da, 34 ES 640 plakalı cipinin Ünlüce Mahallesi'ndeki Sarp Deresi'nde bataklığa saplanması sonucu mahsur kaldı.

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