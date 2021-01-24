Sakarya'da dere yatağındaki bataklığa saplanan cipte mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde suların çekilmesiyle dere yatağında oluşan bataklığa saplanan cipte mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
İş adamı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, 3 arkadaşıyla gezmek için gittikleri Sapanca'da, 34 ES 640 plakalı cipinin Ünlüce Mahallesi'ndeki Sarp Deresi'nde bataklığa saplanması sonucu mahsur kaldı.
Sabancı ve arkadaşlarının yardım istemesi üzerine bölgeye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin gelmesiyle cipten çıkarılan 4 kişi, başka bir araçla kaldıkları otele gönderildi.
Dere yatağına saplanan cip ise traktör yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Emrecan Sabancı'nın, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu aracıyla dere yatağına girdiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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