Sakarya'da derede ceset bulundu - Son Dakika

Savcılık incelemesinin ardından itfaiye erleri, çürüdüğü için cinsiyeti anlaşılamayan ve vücut bütünlüğü kaybolan cesedi, sedyeye koyarak dereden çıkardı.

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