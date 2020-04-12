Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Serhat B. (33) idaresindeki 34 HD 1305 plakalı kamyon, D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki kamyonete ve ceviz ağacına çarparak karşı şeride devrildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun iki istikametinde de ulaşım kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:32 Kaynak: AA
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