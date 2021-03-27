Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hüseyin B, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt