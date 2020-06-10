Sakarya'da devrilen sondaj kamyonu eve çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ekipler, araç altında kalan yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücüyü de uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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