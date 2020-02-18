Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Kanbur'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi.

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