Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Geyve- Taraklı kara yolu Ankara istikametinde seyreden Yakup Kanbur idaresindeki 01 D 9786 plakalı tır, Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Kanbur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kanbur'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.