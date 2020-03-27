Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
6 saat önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alıplar Mahallesi'nde tarlasını süren Ali Rıza Özenç'in (53) kullandığı traktör, dereye devrildi.
Traktörün altında kalan Özenç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Burada sağlık ekipleri Özenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özenç'in Alıplar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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