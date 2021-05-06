Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Sağlık ekibince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Şaban U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktörün altında kalan sürücü, bahçedekiler tarafından çıkarıldı.

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