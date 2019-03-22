Sakarya'da Diş Eğitim Fakültesi Klinik Hizmetlerine Başladı

Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi klinik hizmetleri vermeye başladı.
Diş Eğitimi Fakültesinde gazetecilerle bir araya gelen SAÜ Rektörü Savaşan, fakültenin 2018-2019 Akademi Yılı'nda eğitime başlamasıyla sağlık alanında önemli bir açıklarının kapandığını söyledi.
Fakültede ilk yıl itibarıyla 60 civarında öğrenciye eğitim verilmeye başlandığını aktaran Savaşan, fakülte bünyesinde aynı zamanda klinik hizmetlerinin de verildiğini kaydetti.
Orta vadede hedeflerinin Sakarya'nın dışına hasta göndermemek olduğunu ifade eden Savaşan, "Diş Eğitimi Fakültesi bünyesinde çocuk diş sorunlarına bakan birim bu anlamda önemli bir açığı kapatacak. Diş Eğitim Fakültesi ve klinik burada ve şehrin içinde sayılır. Şehrimiz ve üniversitemiz için bir artı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Fakültenin hedefleri arasında Ar-Ge faaliyetlerini başlatmak olduğunu da dile getiren Savaşan, Diş Eğitimi Fakültesinin diş sağlığı ile ilgili ürünler için diğer fakültelerle de ortak çalışmalar yürüteceğini sözlerine ekledi.
Diş Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın
, marka bir fakülte oluşturma hedefleri olduğunu belirterek, faaliyetlerinin bu yönde devam edeceğini anlattı.
Konuşmaların ardından Rektör Savaşan ve Dekan Akın, gazetecilerle fakülte binasını gezdi.