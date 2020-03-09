Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca düzenlenen paneldeki konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun beraatine karar verildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, CHP'liler ile bazı vatandaşlar da izledi.

Celse arasında sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldığı ve bu dosyayla birleştirildiği zapta geçirildi.

Söz verilen Çerkezoğlu, paneldeki konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Konuşmanın tartışılma yerinin mahkeme salonları olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, "Sendika yöneticileri olarak siyasi iktidarın doğru bulmadığımız politikalarını eleştirebiliyoruz. Konuşmalarım eleştiridir, hakaret yoktur. Olmayan hakaretin savunması olmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatları da celse arasında mahkemeye sundukları dilekçeyi tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin her iki suçtan beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Çerkezoğlu, konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarının yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine hükmetti.

Çerkezoğlu hakkında DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde, 5 Haziran 2016'da Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panelde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Çerkezoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.