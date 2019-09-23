Sakarya'da doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde sonbahar dönemi başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Ekim'de Geyve Kılıçkaya parkuru ile başlayacak ve 8 hafta boyunca devam edecek doğa yürüyüşlerinin 24 Kasım'da sona ereceği belirtildi.

Kayıtların, yürüyüşlerin olduğu ilgili hafta içerisinde gerçekleştirileceği, ayrıntılı bilgi için ise (211 16 21) numaralı telefonun aranabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıtlarımız yürüyüşlerin gerçekleştirileceği hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr üzerinden yapılacak. İlk yürüyüş için kayıt 30 Eylül'de alınmaya başlayacak. Doğa yürüyüşleri için hareket Demokrasi Meydanı'ndan 8.30'da gerçekleştirilecektir. İnternet üzerinden devam edecek kayıt işlemlerinin ardından katılımcıların mail adreslerine gönderilen kabul ve onay belgelerinin imzalanması gerekiyor."

2019 Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Takvimi ise şöyle;

6 Ekim Pazar: Kılıçkaya - Geyve

13 Ekim Pazar: İnönü/Ercova – Pamukova

20 Ekim Pazar: Akçay/Nuruosmaniye – Sapanca/Geyve

27 Ekim Pazar: Kayaboğazı – Taraklı

3 Kasım Pazar: Menekşe Solak/ Şah Melek – Geyve/Pamukova

10 Kasım Pazar: Dikmen – Hendek

17 Kasım Pazar: Yörükyeri – Akyazı

24 Kasım Pazar: Turnalık/Çiğdem – Hendek