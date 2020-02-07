Sakarya'da doğal gaz güvenliğinde yeni dönem - Son Dakika
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Sakarya'da doğal gaz güvenliğinde yeni dönem

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten ve çoğunluğunu ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. işbirliği ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Sakarya'da doğal gaz güvenliğinde yeni dönem, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten ve çoğunluğunu ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. işbirliği ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Coşkun Konferans Salonu'ndaki toplantıya, SATSO 7. Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, Komite Başkanı Emre Şahin, meslek grubu üyeleri, AGDAŞ İç Tesisat Müdürü Faruk Gürpınar ve AGDAŞ İç Tesisat Şefi İsmail Mermer ile çok sayıda sektör temsilcisi katılım gösterdi.

Tesisat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, cihaz açma işlemlerinde karşılaşılan sıkıntıların görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Şahin, "Doğal gaz maddesel formu ve ısıya verdiği tepkiden dolayı çok tehlikeli bir maddedir. Yanma ve patlama özelliği gösteren doğal gazın kurulumunun yetkili firmalar tarafından yapılması gerekiyor. Basit işlem olarak görülen ve yetkisiz kişiler tarafından yapılmak istenen her yetkisiz iş potansiyel tehlike olarak bir köşede beklemekte uygun vakti bulduğu anda ise can yakacak şekilde ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahin konuşmasında, tesisata yetkisiz veya projesiz müdahale eden ustaya veya firmaya gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını anlatarak, bu uygulamaların halkın güvenliğini tehdit edecek yetkisiz unsurların minimize edilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Ali Coşkun, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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