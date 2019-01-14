Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Korkutan Yangın (4)

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Korkutan Yangın (4)

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı.

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Korkutan Yangın (4), System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken, olayda can ve mal kaybının olmadığı bildirdi.

Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde bir patlama oldu. Patlamanın ardından alevler çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, müdahalenin ardından yangın konrol altına alındı. Vali Ahmet Hamdi Nayır, bölgede heyalan kaynaklı patlamanın olduğu üzerinde durulduğunu belirtirken, olayda can ve mal kaybının olmadığını kaydetti. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel
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