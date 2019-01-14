Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (4)

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (4)

11 dakika önce

ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİSakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü.

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (4), System.String[]
ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü. Heyelanın etkileri de fark edilirken, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, "BOTAŞ'ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Erenler, Güncel
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