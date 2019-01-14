Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (4)
11 dakika önce
ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİSakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü.
ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ Sakarya
'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü. Heyelanın etkileri de fark edilirken, Erenler
Kaymakamı Salih Karabulut
, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, "BOTAŞ'ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi
Otomotiv Devi Anadolu Isuzu Üretime Ara Verecek