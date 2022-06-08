Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu

Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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