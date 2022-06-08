Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu - Son Dakika
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Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu

08.06.2022 16:53

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Santralin itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yaralının olmadığı yangında, trafoda hasar oluştu.

Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosundaki patlamada hasar oluştu - Son Dakika
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