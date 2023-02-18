Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü

18.02.2023 12:46

Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü Kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti Telefonla ablasına ulaşamadı, evlerine gidince acı manzarayla karşılaştı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve bir çocuğu hayatını kaybetti.

Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü

Kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti

Telefonla ablasına ulaşamadı, evlerine gidince acı manzarayla karşılaştı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve bir çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin bir çocuğu ise durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin'in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Üç kişini cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın hasara yol açtı Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın hasara yol açtı KARBONMONOKSİTTEN ETKİLENEN ÇİFT İLE KIZLARI ÖLDÜ, OĞULLARI TEDAVİ ALTINDA KARBONMONOKSİTTEN ETKİLENEN ÇİFT İLE KIZLARI ÖLDÜ, OĞULLARI TEDAVİ ALTINDA

Devlet Hastanesi, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 296. saatte mucize kurtuluşun görüntüleri! Enkaz altındaki vatandaşın ilk isteği su oldu
11:59 Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü
12:19 Hatayspor'a bir acı haber daha! Malzeme sorumlusu Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti
12:04 Kahramanmaraş depreminde Kayseri nasıl ayakta kaldı? Başkan Büyükkılıç nedenini tek cümlede özetledi
11:34 Enkazdan can kurtaran İsrailli subaylar Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Türkler harika insanlar
11:38 Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı
11:36 Depremde hayatını kaybeden Atsu ile Volkan Demirel'in son diyaloğu yeniden gündem oldu: Başımın üstünde yerin var
11:35 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın aylar önce söyledikleri gündem oldu: Çok yaşayacağımı düşünmüyorum
11:32 Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan 40 yıllık bina depremlere rağmen ayakta kalmayı başardı
11:27 Cuma hutbesinde imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2023 13:31:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da doğal gaz faciası: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement