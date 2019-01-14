Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doğalgaz Hattında Korkutan Yangın

Sakarya'da Doğalgaz Hattında Korkutan Yangın

11 dakika önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

Sakarya'da Doğalgaz Hattında Korkutan Yangın, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Alevlerin bir süre sonra sönmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlamanın olduğu yeri tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz hattının yaşanan heyelan nedeniyle olmuş olabileceği belirtildi. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, heyalanın doğalgaz boru hattına hasar vermiş olabileceğini belirtti.

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

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