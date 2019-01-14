Sakarya'da Doğalgaz Hattında Korkutan Yangın
11 dakika önce
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.
SAKARYA'nın Erenler
ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Alevlerin bir süre sonra sönmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlamanın olduğu yeri tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz hattının yaşanan heyelan nedeniyle olmuş olabileceği belirtildi. Sakarya İtfaiye
Daire Başkanlığı yetkilileri bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, heyalanın doğalgaz boru hattına hasar vermiş olabileceğini belirtti.
Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
Lider Farklı Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı