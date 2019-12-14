Sakarya'da Doğu Türkistan için destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da Doğu Türkistan için destek açıklaması - Son Dakika

Sakarya'da Doğu Türkistan için destek açıklaması

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi, Doğu Türkistan'a destek için basın açıklaması yaptı.

Sakarya'da Doğu Türkistan için destek açıklaması, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi, Doğu Türkistan'a destek için basın açıklaması yaptı.


Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı zulme tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik Doğu Türkistan için bir basın açıklaması yaptı.


Seslerine ses katacaktır


Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklarından mahrum bırakılarak sistematik bir şekilde asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, katliam, zulüm, işkence ve baskılarla inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin'in, fevri bazı olayları bahane ederek tüm Müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi doğru olmayan, hukuku hiçe sayan, toptancı bir yaklaşımdır. Çin, Müslüman Doğu Türkistan Halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde daha net bir tutum sergilemelidir" dedi.


Açıklamanın ardından Doğu Türkistan için dua edildi. - SAKARYA

Anadolu Gençlik Derneği, Doğu Türkistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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