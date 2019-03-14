Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doktoru Otoparkta Sıkıştırıp Sözlü Tartıştılar

Sakarya'da Doktoru Otoparkta Sıkıştırıp Sözlü Tartıştılar

7 dakika önce

Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesi'ne görevli kadın doktoru sıkıştıran aile ile doktor arasında sözlü tartışma yaşanan tartışma karakolda bitti.

Sakarya'da Doktoru Otoparkta Sıkıştırıp Sözlü Tartıştılar, System.String[]
Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesi'ne görevli kadın doktoru sıkıştıran aile ile doktor arasında sözlü tartışma yaşanan tartışma karakolda bitti.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesine çocuklarını getiren anne ve baba, öğle vaktine yakın R.G. isimli kadın doktora gitti. Randevusuz giden aile çocuklarının muayene edilmesini istedi. R.G. isimli doktor ise öğle vakti olduğunu belirterek çıkacağını söyledi ve öğleden sonra bakabileceğini belirtti. Aileyle doktor arasında kısa süreli çıkan tartışma o anlık kapansa da anne ve baba hastanenin otoparkında R.G. isimli doktoru sıkıştırarak tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası doktor güvenliğe seslenmesiyle tartışma son buldu. Doktor R.G. Cumhuriyet Karakoluna başvurarak aileden şikayetçi olduğu belirtildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

Sakarya Üniversitesi, 3. Sayfa
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