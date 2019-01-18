Sakarya'da Dolandırıcılık İddiası

Sakarya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin 46 bin 500 lirasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin 46 bin 500 lirasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan Aydın Çelen'i (57) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler H.Ç ve N.K, Çelen'in hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek başka bir hesaba yatırması gerektiğini söyledi.



Bunun üzerine bankaya giden Çelen, hesabındaki 46 bin 500 lirayı çekerek, iki şüpheliye gönderdi.



Durumu öğrenen Çelen'in kızı Kübra Bozan, polisi arayarak babasının dolandırıldığını söyledi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerden H.Ç'yi Şanlıurfa'da gözaltına aldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan H.Ç, tutuklandı.



Diğer şüpheli N.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Dolandırıcılara kaptırdığı paranın bir kısmını geri alan Çelen, işlemlerini tamamlamak üzere geldiği Asayiş Şube Müdürlüğü çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilere inandığını ve tüm parasını onlara yatırdığını söyledi.



Vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Çelen, emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti.



Çelen'in kızı Bozan da hesaptaki tüm paraların çekildiğini öğrenmesinin ardından polisi arayarak babasının dolandırıldığını ihbar ettiğini, görevlilerin hemen sürece dahil olarak gerekenleri yaptığını kaydetti.



Bozan, özellikle yaşlıları korkutarak kendisini polis, hakim, savcı, kaymakam, vali olarak tanıtanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.



Bu arada, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili bankaya, kalan paranın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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