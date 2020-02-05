Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da dolmuşlarda yankesicilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren dolmuşlar içerisinde H.A. isimli vatandaşın cebinden 850 lira çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önce yine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince aynı suçtan çok defa yakalanan A.İ.C. (51) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin fotoğrafını şoförlerle paylaşan polis ekipleri, A.İ.C'yi bindiği dolmuştan inemeden yakaladı.

Daha önceki suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada şüphelinin yankesicilik yaptığı anlar, dolmuşların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli A.İ.C'nin sol eliyle tuttuğu çantanın altından sağ elini kullanarak yankesiciliği gerçekleştirdiği ve ardından dolmuştan indiği görülüyor.

Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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