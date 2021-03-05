Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İncilli Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu F.H, evin açık olan penceresinden dengesini kaybederek düştü.

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