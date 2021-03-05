Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
05.03.2021 19:29
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İncilli Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu F.H, evin açık olan penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı