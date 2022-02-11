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Sakarya'da dron destekli operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da dron destekli operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı

11.02.2022 12:58
Sakarya'da dron destekli operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile aranması olan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile aranması olan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünü ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Sabaha karşı gerçekleştirilen dron destekli operasyonlarda, "hırsızlık", "silahla tehdit", "cinsel istismar" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile "basit yaralama", "hırsızlık", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından aranması olan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi, adli makamlara sevk edildi.

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Sakarya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da dron destekli operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da dron destekli operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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