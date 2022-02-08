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Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

08.02.2022 14:07

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, G.K, A.B, F.Y, T.T, A.C, G.K, M.R.C, S.B. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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