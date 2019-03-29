Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 'Drone' Destekli Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

Sakarya'da 'Drone' Destekli Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Sakarya'da 'drone' destekli fuhuş operasyonu: 10 gözaltıSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 'Drone' Destekli Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Sakarya'da 'drone' destekli fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik takipte müşterilerin kadın isterken, "Sarı Menemen - Sarı Düve - Türkmen Pilavı - Çorba - İnşaat işçisi" gibi şifreli konuşmalar ile gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları, polis ekiplerini görünce 'amcalar geziyor' şeklindeki konuşmaları deşifre edildi. Yabancı uyruklu kadın şahısların kendi dillerinde yaptıkları konuşmalar Türkçeye çevrilerek suç unsurları tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait 6 ikamet ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
"Drone ile takip"
Şahısların kaçma ihtimaline karşı drone ile havadan takip yapıldı. 55 fuhuş olayı ile alakalı, 3 erkek şahıs, 1 Özbekistan uyruklu kadın şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere toplam 6 kadına işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın (2 Azerbaycan, 1 Özbekistan Uyruklu) sınır dışı edilirken, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu Melisa'yı Çantaya Benzeten Şeyma Subaşı İçin Anneler Harekete Geçti Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 'Drone' Destekli Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]