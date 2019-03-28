Sakarya'da Drone ile Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, polisin drone eşliğinde yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 6 kadın hakkında işlem yapıldı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde, polisin drone eşliğinde yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 6 kadın hakkında işlem yapıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu'da fuhuşa teşvik ve fuhuşa yer temin etme suçu işlediğini belirlediği kişileri takibe aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 ay önce teknik takip ve telefon dinlemeleri yapılmaya başlandı. Teknik takipte müşterilerin fuhuş yapmak için 'sarı menemen', 'sarı düve', 'çorba' ve 'inşaat işçisi' gibi şifreli kelimeler kullandıkları ve çevrede polis ekiplerini görünce de 'Amcalar geziyor" şeklinde konuşmalar yaptıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların kendi dillerindeki konuşmaları da Türkçeye çevrilerek suç unsurları belirlendi. Asayiş ekipleri şahısların kaçma ihtimaline karşı dronelerinde kullanıldığı operasyon başlattı. Şüphelilere ait 6 ev ve 1 gazinoya eş zamanlı baskın yapıldı. Tespit edilen 55 fuhuş olayı ile alakalı 3 erkek şüpheli ve 1 Özbekistan
uyruklu kadın olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 Azerbaycan
, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere 6 kadın hakkında işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:39 Kaynak: DHA
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