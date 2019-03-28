Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 'Drone'lu Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da 'Drone'lu Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

16 dakika önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polisin drone da kullanarak düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 6 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

Sakarya'da 'Drone'lu Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polisin drone da kullanarak düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 6 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu'da fuhşa teşvik ve fuhşa yer temin etme suçu işlediğini belirlediği kişileri takibe aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 ay önce teknik takip ve telefon dinlemeleri yapılmaya başlandı. Teknik takipte müşterilerin fuhuş yapmak için 'sarı menemen', 'sarı düve', 'çorba' ve 'inşaat işçisi' gibi şifreli kelimeler kullandıkları ve çevrede polis ekiplerini görünce de 'Amcalar geziyor" şeklinde konuşmalar yaptıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların kendi dillerindeki konuşmaları da Türkçeye çevrilerek suç unsurları belirlendi. Asayiş ekipleri şahısların kaçma ihtimaline karşı drone'ların da kullanıldığı operasyon başlattı. Şüphelilere ait 6 ev ve 1 gazinoya eş zamanlı baskın yapıldı. Tespit edilen 55 fuhuş olayı ile alakalı 3 erkek şüpheli ve 1 Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın toplam 6 kişi, hakkında işlem yapıldı. Yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

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