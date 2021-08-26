Dün gece kaybolan kadın baygın halde bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Ayşe Pelen, evinin 1 kilometre uzağında baygın halde bulundu.
Dikmen Mahallesi'nde iddiaya göre gece saatlerinde aile üyeleri ile tartışan Pelen evinden ayrıldı.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması sonucu bölgeye AFAD, Jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları neticesinde Pelen, evinin 1 kilometre yakınında baygın halde bulundu.
Pelen, olay yerine çağrılan ambulansa Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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