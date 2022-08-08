Nişanlısıyla dün Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen Aksarı, serinlemek için Sapanca Gölü'ne girmiş, bir süre sonra Aksarı'dan haber alamayan nişanlısı, boğulma ihtimaline karşı AFAD , polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi - Son Dakika

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