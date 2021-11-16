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Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasına ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasına ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı

16.11.2021 14:03
Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasına ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin, 14 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonda "dur" ihtarına uymayıp elinde şüpheli cisimle kaçarken vurulmasına ilişkin 3 jandarma personelinin ifadesi alındı.

Savcılığa sevk edilen 3 personelden bir uzman çavuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir uzman çavuş ile bir astsubay adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım'da 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) bir bağ evinde saklandığını belirlemiş, düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alanda elinde silah olduğu tahmin edilen cisimle kaçan L.Y'ye ekiplerce ateş edilmişti.

Yaralanan L.Y, ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Karapürçek, Jandarma, Sakarya, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasına ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasına ilişkin bir uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika
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