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SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

19.01.2022 10:12

SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da takibe aldığı bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasından karton kutular indirildiğinde boş makaronlar görüldü. 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makarona el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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