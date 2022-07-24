AA İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise AA'da staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Demokrasi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi - Son Dakika

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