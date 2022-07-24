Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

24.07.2022 19:37
Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte müzik dinletileri ile proje tanıtımları yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

AA İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise AA'da staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

YORUMLAR
500
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Sakarya'da başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Sakarya'da başladı Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Demokrasi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:37:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement