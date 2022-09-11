Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

11.09.2022 00:18
Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergiledi.

Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyonda kurulan alandaki stantları yurt içi ve yurt dışından 35 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, AA muhabirine, fuarın güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Organizasyonun yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri memnun ettiğini dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre fuar alanımızı biraz büyüttük tabii ki firma sayısı da arttı. 200'ün üzerinde stant açıldı. Yelpazemizi genişleterek bu yıl da hizmet vermeye başladık. 60 bin metrekare alanındaki fuarımızı yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti. Genel olarak memnuniyet söz konusu, önümüzdeki yıl eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl fuarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz."

YORUMLAR
500
Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Sakarya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! ABD'den Türkiye'ye 'savaş uçağı' tehdidi geldi: Rusya'dan alırsanız yaptırım uygularız
21:55 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz?
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:52 İndirim kısa sürdü! Tarım Kredi'deki fiyatlar zincir marketlerin bile üzerini gördü
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 00:18:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement