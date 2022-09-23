Evin bodrum katında ışıklandırma, sulama, havalandırma ve duvarları yalıtılmış şekilde hazırlanan odalardaki özel saksılarda yetiştirilmiş çok sayıda kenevir bitkisiyle 308 gram esrar, 30 adet ekstazi hap, 0,36 gram taş kokain, 0,20 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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