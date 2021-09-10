İki adreste 170 kök Hint keneviri, yaklaşık 100 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçiren ekipler, Ü.G. ve M.H'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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