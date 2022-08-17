Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

17.08.2022 17:40
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.D, Ö.Ö, İ.Ş. ve S.K'nin aramalarında 11,55 gram sentetik kannobinoid ve 2,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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