Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

26.08.2022 17:54
Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tır akülerinin içine gizlenmiş 53 kilogram esrar ile 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tır akülerinin içine gizlenmiş 53 kilogram esrar ile 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüphe üzerine Suriye uyruklu Hatem Matar (24) idaresindeki 35 DD 3873 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin bagajında bulunan 6 tır aküsü içine gizlenmiş halde 53 kilogram takoz esrar ve 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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