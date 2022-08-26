Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin bagajında bulunan 6 tır aküsü içine gizlenmiş halde 53 kilogram takoz esrar ve 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tır akülerinin içine gizlenmiş 53 kilogram esrar ile 48 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

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