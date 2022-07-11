Sakarya'da ebe ve hemşire hasta yakını tarafından darbedildi - Son Dakika
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Sakarya'da ebe ve hemşire hasta yakını tarafından darbedildi

11.07.2022 11:25
Sakarya'da ebe ve hemşire hasta yakını tarafından darbedildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) doktorla tartışan hasta yakını, araya girmeye çalışan ebe ve hemşireyi darbetti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) doktorla tartışan hasta yakını, araya girmeye çalışan ebe ve hemşireyi darbetti.

SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde tedavi gören bir hastanın yakını doktorla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren ebe ve hemşire, hasta yakını tarafından darbedildi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay sona erdi. Sağlık çalışanları daha sonra hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

"Şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, ebe ve hemşirenin darbedilmesini kınadı.

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasının üzülerek takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak bugün SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın darbedilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Sakarya'da görevli ortopedi doktorunu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen kişinin de polis ekiplerince ifadesi alındı.

YORUMLAR
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Türkiye Dr. Ekrem Karakaya'ya ağlarken, bu mesaj polisi harekete geçirdi: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim Türkiye Dr. Ekrem Karakaya'ya ağlarken, bu mesaj polisi harekete geçirdi: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim Sanayi sitesi hırsızı güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı Sanayi sitesi hırsızı güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da ebe ve hemşire hasta yakını tarafından darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da ebe ve hemşire hasta yakını tarafından darbedildi - Son Dakika
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