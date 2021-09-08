Son dakika haberi... SAKARYA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜĞÜ İHBARI (1) - Son Dakika

SAKARYA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜĞÜ İHBARI (1)
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi'ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
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PAMUKOVA (Sakarya), -
Kaynak: DHA
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