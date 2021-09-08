Son dakika haberi... SAKARYA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜĞÜ İHBARI (1) - Son Dakika

Haksız yere işten çıkarılanlar dikkat! Yaptığınız bir başvuru ile 8 maaş tazminat alabilirsiniz

Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti

Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu

Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak