Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

56 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı 5 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı 5 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesine bağlı Aşağıdere, Esentepe, Beşköprü, Kazımpaşa ile Hızır İlyas Tepesi mahallelerindeki okullar tatil edildi.

Bu arada, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Sapanca ilçelerine bağlı taşımalı sistemdeki okullar ile Serdivan ilçesine bağlı Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerinde bugün eğitime ara verilmesi kararı alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel
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