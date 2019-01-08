Sakarya'da Eğitime Kar Engeli
56 dakika önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı 5 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesine bağlı 5 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesine bağlı Aşağıdere, Esentepe, Beşköprü, Kazımpaşa
ile Hızır İlyas
Tepesi mahallelerindeki okullar tatil edildi.
Bu arada, Karasu
, Kocaali
, Kaynarca
, Söğütlü
, Ferizli
ve Hendek
kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar ile Adapazarı
, Serdivan, Erenler
ve Sapanca
ilçelerine bağlı taşımalı sistemdeki okullar ile Serdivan ilçesine bağlı Camili
, Karaman
ve Korucuk
mahallelerinde bugün eğitime ara verilmesi kararı alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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