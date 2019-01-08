Sakarya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.
Sakarya
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, Taraklı
, Akyazı
, Karasu
, Hendek
ve Kocaali
ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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